Аппарат предназначен для доставки грузов и астронавтов на Луну

Blue Origin представила полномасштабный макет своего лунного модуля Blue Moon, который, по ее словам, будет готов к полету на Луну в течение ближайших трех лет. Аппарат предназначен для доставки до 3 метрических тонн груза в любую точку лунной поверхности. Blue Origin разрабатывает Mark 1 в качестве предшественника более крупного посадочного модуля Mark 2, который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны и обратно по контракту с НАСА.

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Спускаемый аппарат Mark 1 впервые отправится на Луну с демонстрационной миссией, при этом запланированы дополнительные полеты для доставки научной полезной нагрузки на лунную поверхность. Первые две миссии Mark 1 планируется выполнить не позднее 2026 года.



Спускаемый аппарат Blue Origin Mark 2 может задержаться на лунной орбите для дозаправки перед дополнительными посадочными миссиями. Как посадочные аппараты Mark 1, так и Mark 2 рассчитаны на посадку в пределах 100 метров от назначенного места.

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Blue Origin работает над технологией обнаружения света и определения дальности (ЛИДАР), которая позволит осуществлять точные посадки на Луну. Blue Origin также работает над технологией управления криогенной жидкостью и перекачки жидкости, которая будет необходима для хранения и транспортировки жидкого водорода, который является топливом, используемым спускаемым аппаратом Blue Moon.



Долгосрочная перспектива состоит в том, чтобы использовать лед на Луне для производства ракетного топлива из водорода и жидкого кислорода. Это позволило бы Blue Origin производить ракетное топливо на Луне, что уменьшило бы необходимость транспортировки топлива с Земли.