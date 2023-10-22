Ядро кометы вдвое больше горы Эверест, но она не представляет угрозы для планеты

Комета 12P/ПонсБрукс, прозванная "Дьявольской кометой", приближается к Земле. Однако астрономы утверждают, что она не представляет угрозы для планеты.

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Ядро кометы имеет диаметр около 20 километров, что делает его вдвое больше горы Эверест. Это значительно больше, чем у большинства комет, которые обычно имеют ширину от 1 до 3 километров.

Однако комета будет находиться на расстоянии около полутора астрономических единиц от Земли в своей ближайшей точке. Это эквивалентно примерно 225 миллионам километров.

"Рога" кометы образованы хвостами газа и пыли, которые она выделяет в результате серии взрывных вспышек. Эти вспышки редки и обычно происходят ближе к Солнцу.

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Несмотря на необычный внешний вид кометы и её вспышки, астрономы говорят, что причин для беспокойства нет. Комета не представляет никакой угрозы для Земли.