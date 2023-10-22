Компания разрабатывает собственную систему GPT и внедряет ИИ в iOS, Xcode, Apple Music и другие приложения

Apple вкладывает большие деньги в генеративный искусственный интеллект (ИИ), новый тип ИИ, который может создавать текст, переводить языки и генерировать другой творческий контент. Компания работает над разработкой собственной системы генеративного ИИ под названием Apple GPT, а также над интеграцией генеративного ИИ в свои существующие продукты и сервисы.



Разработкой Apple в области генеративного ИИ руководят вице-президенты Джон Джаннандреа и Крейг Федериги, а также руководитель службы поддержки Эдди Кью. Ожидается, что проект обойдется Apple примерно в 1 миллиард долларов в год.

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Джаннандреа руководит разработкой Apple GPT, а также обновлением Siri для использования новой системы. Новая и улучшенная Siri, использующая Apple GPT, может появиться уже в 2024 году.

Группа разработчиков программного обеспечения Федериги будет работать над добавлением ИИ в следующую версию iOS. Это, вероятно, будет включать в себя функции, использующие большую языковую модель Apple, и может улучшить то, как Siri заполняет вопросы и как сообщения автоматически завершают предложения.



Также рассматривается возможность добавления генеративного ИИ в инструменты разработки, такие как Xcode. Это может помочь разработчикам создавать приложения для платформ Apple быстрее.



Сервисы также будут работать над добавлением ИИ в различные приложения, где это возможно, такие как автоматически сгенерированные плейлисты Apple Music. Это также может включать в себя помощь пользователям в написании текстов в Pages или создании слайдов в Keynote.



Apple также тестирует использование генеративного ИИ для внутренних приложений обслуживания клиентов в рамках AppleCare.

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По мере продолжения разработки возникает некоторая дискуссия о том, следует ли продолжать настаивать на обработке на устройстве или использовать облачные LLM. Первый вариант ориентирован на конфиденциальность, но второй может позволить разработать более продвинутые функции.