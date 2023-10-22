Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
MUKAGALI
Apple инвестирует в генеративный ИИ для улучшения своих продуктов и сервисов
Компания разрабатывает собственную систему GPT и внедряет ИИ в iOS, Xcode, Apple Music и другие приложения

реклама

Apple вкладывает большие деньги в генеративный искусственный интеллект (ИИ), новый тип ИИ, который может создавать текст, переводить языки и генерировать другой творческий контент. Компания работает над разработкой собственной системы генеративного ИИ под названием Apple GPT, а также над интеграцией генеративного ИИ в свои существующие продукты и сервисы.

Разработкой Apple в области генеративного ИИ руководят вице-президенты Джон Джаннандреа и Крейг Федериги, а также руководитель службы поддержки Эдди Кью. Ожидается, что проект обойдется Apple примерно в 1 миллиард долларов в год.

реклама

Джаннандреа руководит разработкой Apple GPT, а также обновлением Siri для использования новой системы. Новая и улучшенная Siri, использующая Apple GPT, может появиться уже в 2024 году.

Группа разработчиков программного обеспечения Федериги будет работать над добавлением ИИ в следующую версию iOS. Это, вероятно, будет включать в себя функции, использующие большую языковую модель Apple, и может улучшить то, как Siri заполняет вопросы и как сообщения автоматически завершают предложения.

Также рассматривается возможность добавления генеративного ИИ в инструменты разработки, такие как Xcode. Это может помочь разработчикам создавать приложения для платформ Apple быстрее.

Сервисы также будут работать над добавлением ИИ в различные приложения, где это возможно, такие как автоматически сгенерированные плейлисты Apple Music. Это также может включать в себя помощь пользователям в написании текстов в Pages или создании слайдов в Keynote.

Apple также тестирует использование генеративного ИИ для внутренних приложений обслуживания клиентов в рамках AppleCare.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По мере продолжения разработки возникает некоторая дискуссия о том, следует ли продолжать настаивать на обработке на устройстве или использовать облачные LLM. Первый вариант ориентирован на конфиденциальность, но второй может позволить разработать более продвинутые функции.

#apple #технологии #искусственный интелект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Летающим такси в Китае дали зеленый свет‎
Гарнитуры виртуальной реальности вскоре могут получить мощное беспроводное соединение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
16
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
1
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
3
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
4
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
5
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
Американские чиновники надеются, что китайское оборудование для выпуска чипов когда-нибудь сломается
1
Глава NVIDIA признался, что не стал бы основывать компанию, если бы ему сейчас было тридцать лет
7
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
27
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Intel Core i9-14900K и GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X помогли установить несколько мировых рекордов
1
Фанат GTA: San Andreas показал, как бы выглядели персонажи игры в реальной жизни
3
Частота графического процессора чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 снизилась
1
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
126
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
106
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
67
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
20
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
О причинах нападения на Израиль
16
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

Машиах
22:09
отссоси у тракториста
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Дмитрий Копылов
22:08
300
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Владимир Рыбаков
22:07
Сомневаюсь что ты увидишь разницу с выкл и вкл длсс))
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Владимир Рыбаков
22:04
Хах серьезно? Пока с таким не сталкивался
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Машиах
22:03
помоги решить 450:3(45-43)=?
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Solarex
22:03
Когда яхты и дворцы куплены, лучшие дорогие блюда мира схаваны и высраны, люксовые красавицы отодраны и не радуют глаз, шорох миллиардов давно наскучил и не прёт, удиви его, потратить пачку баксов, ну...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Дмитрий Копылов
22:03
Соcи
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Дмитрий Копылов
22:02
Сocи
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Eppius
21:58
Значит нам надо утраивать этот потенциал
Китай наращивает ядерный арсенал экспоненциальными темпами, планируя удвоить его к 2030 году
Eppius
21:57
Без применения ЯО или прямого вторжения сша они загребуться с Ираном воевать.
Daily Mail: Израиль нападет на Иран, если Хезболла атакует еврейское государство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем