Технология RAMFIRE от НАСА может изменить будущее аэрокосмической промышленности

Недавно НАСА разработало и испытало алюминиевое сопло ракетного двигателя, используя новый процесс 3D-печати, который называется RAMFIRE. Он позволяет создавать легкие и прочные сопла, которые могут выдерживать экстремальные температуры.

Сопло RAMFIRE изготовлено из специального типа свариваемого алюминия A6061-RAM2. Этот материал достаточно термостоек для использования в ракетных двигателях и имеет более низкую плотность, чем другие металлы, что позволяет создавать легкие компоненты.

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Новый процесс позволяет создавать алюминиевые компоненты как единую деталь, без необходимости склеивать их или сваривать. Это сокращает время изготовления и количество дефектов. Форсунки также имеют небольшие внутренние каналы, которые помогают им отводить тепло и не плавиться при высоких температурах.

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Летом 2023 года две форсунки RAMFIRE перенесли серию испытаний горячим пламенем в Центре космических полетов имени Маршалла. Форсунки хорошо зарекомендовали себя при использовании различных типов топлива, включая жидкий кислород и жидкий водород, и при давлении, превышающем 5690 килопаскалей (825 фунтов на квадратный дюйм). Форсунки успешно прошли 22 пусковых испытания и работали в течение почти 10 минут, продемонстрировав, что они могут работать в самых сложных условиях глубокого космоса.



RAMFIRE имеет решающее значение для программы NASA "Луна - Марс", которая включает в себя проект Artemis и возвращение людей на Луну, и может быть использован для изготовления легких компонентов ракет, способных выдерживать более высокие конструктивные нагрузки и экстремальные температуры. Это позволит НАСА отправлять более крупные полезные грузы на Луну, Марс и другие объекты дальнего космоса.



Разработка легких ракетных компонентов с использованием RAMFIRE является важным шагом на пути к возвращению на Луну и покорению Марса. RAMFIRE - многообещающая технология, способная произвести революцию в аэрокосмической промышленности.