Исследование показало, что количество металлов в стратосфере значительно превышает естественный уровень

Согласно новому исследованию, спутники и космические аппараты загрязняют стратосферу, слой земной атмосферы, который содержит большую часть озона, большим количеством металлов. Исследования показывают, что умирающие спутники и падающие обломки космического мусора, которые, как предполагается, благополучно сгорают при возвращении в атмосферу, на самом деле значительно меняют химический состав стратосферы.

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Исследователи поднимали самолеты почти на 12 миль, что примерно вдвое превышает максимальную высоту, на которой могут летать большинство авиалайнеров, чтобы собрать данные с помощью приборов, прикрепленных к носу самолета, чтобы гарантировать, что их датчики не будут загрязнены парами. Они обнаружили, что такие металлы, как литий, медь, алюминий и свинец — все отличительные признаки космических аппаратов — превышают количество металлов, встречающихся в природе в космической пыли.

Кроме того, почти 10 процентов частиц серной кислоты, которые являются важнейшими аэрозолями, защищающими озоновый слой, были обнаружены с примесью испаренных остатков космических аппаратов. Исследователи написали, что присутствие других, более "экзотических элементов", таких как металлический ниобий, является "недвусмысленным сигналом" о теплозащитных экранах, используемых в ракетах.

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Ученые уверены, что метеориты не виноваты в загрязнении окружающей среды. Они ожидают, что к 2030 году на орбиту будет выведено еще 50 000 спутников. При таких темпах, по расчетам исследователей, до 50 процентов аэрозольных частиц в стратосфере будут содержать металлы от возвращающихся космических аппаратов.



Исследователи обеспокоены последствиями этого загрязнения для стратосферы, но пока слишком рано говорить о том, каковы они.