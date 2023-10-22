Разрешение на использование Wi-Fi 6E может привести к более интересным и удобным устройствам

Федеральная комиссия по связи (FCC) предоставила Apple, Meta и Google разрешение на использование диапазона беспроводной связи 6 ГГц для подключения Wi-Fi. Это означает, что такие устройства, как гарнитуры виртуальной реальности и автомобильные системы, вскоре смогут использовать беспроводные соединения вместо проводов. Это значительное событие, и оно может означать конец использования коротких кабелей для привязки.

FCC предоставила доступ к диапазону 6 ГГц для использования с очень низким энергопотреблением (VLP). Это означает, что сигналы не будут распространяться далеко, что предотвратит их помехи другим устройствам с частотой 6 ГГц. В будущем может быть разрешено использование более высокой мощности при условии наличия средств защиты, позволяющих избежать помех.

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Использование технологии Wi-Fi с частотой 6 ГГц могло бы открыть новые возможности для гарнитур виртуальной/дополненной реальности, поскольку это позволило бы пользователям передвигаться без привязки к кабелю. Это могло бы сделать гарнитуры виртуальной/ дополненной реальности более захватывающими и приятными в использовании.

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Важно отметить, что FCC предоставила доступ только к диапазону 6 ГГц для подключения. Это означает, что он не может быть использован для других целей, таких как широкополосный доступ в Интернет. Тем не менее, это все еще значительное событие, и оно может проложить путь к использованию Wi-Fi с частотой 6 ГГц для других целей в будущем.