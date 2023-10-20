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MUKAGALI
WhatsApp расширяет функцию "однократного просмотра" на голосовые сообщения
Новая функция позволит пользователям контролировать конфиденциальность своих сообщений

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В настоящее время эта функция доступна только ограниченному числу бета-тестеров, но ожидается, что она будет распространена на более широкую аудиторию в будущем.

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Чтобы отправить голосовое сообщение с возможностью однократного просмотра, пользователям достаточно нажать на значок «1», который появляется рядом с формой голосовой заметки при записи. После отправки сообщения его не может прослушать повторно ни отправитель, ни получатель.

Эта новая функция аналогична существующей в WhatsApp функции однократного просмотра фотографий и видео, которая была запущена в 2021 году. Вполне вероятно, что WhatsApp расширяет эту функцию на голосовые сообщения, чтобы предоставить пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью.

Важно отметить, что эта функция все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому не исключено, что она может быть изменена или удалена до того, как будет распространена на более широкую аудиторию. 

#новинка #whatsapp #приложение #бета-тестирование
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