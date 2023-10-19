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AMD Radeon RX 7900M: мобильная видеокарта нового поколения
Чиплетный дизайн, трассировка лучей второго поколения и поддержка FSR 3.0

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AMD выпускает свой мобильный графический процессор Radeon RX 7900M, первый графический чип для ноутбуков, использующий чиплетный дизайн и трассировку лучей второго поколения. RX 7900M основан на архитектуре DNA 3 и предназначен для конкуренции с мобильным графическим процессором Nvidia RTX 4080.

RX 7900M оснащен 72 вычислительными блоками, работающими на частоте 1,825 ГГц (с повышением до 2,09 ГГц), и 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, работающей через 256-разрядный интерфейс памяти. Он также поддерживает кодирование и декодирование AV1.

AMD нацеливает RX 7900M на игры с высокой частотой обновления 1440p. Компания Dell первой представит ноутбук с RX 7900M, Alienware m18, 19 октября. Обновленный ноутбук также будет оснащен процессором Risen 9 7945HX и батареей емкостью 97 Втч.

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Мощность: RX 7900M имеет номинальную мощность 160 Вт, которая может быть увеличена до 200 Вт с помощью технологии SmartShift. Это делает его одним из самых мощных мобильных графических процессоров на рынке.

Производительность: Согласно AMD, RX 7900M способен обеспечить плавную игру с частотой кадров до 120 кадров в секунду в разрешении 1440p при максимальных настройках графики. Это должно быть сопоставимо с производительностью мобильного графического процессора Nvidia RTX 4080.

Технологии: RX 7900M поддерживает такие технологии, как трассировка лучей, FSR 3.0 и AV1. Трассировка лучей позволяет создавать более реалистичные изображения с отражениями и тенями, а FSR 3.0 позволяет повысить частоту кадров без потери качества изображения. AV1 - это новый формат кодирования видео, который обеспечивает более высокое качество изображения и более низкую пропускную способность, чем предыдущие форматы.

#amd #процессор #ноутбук #radeon rx 7900m
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