Компании создадут совместное предприятие и будут использовать автомобили Chevrolet Bolt и Cruise Origin

Honda Motor, General Motors и Cruise объявили в четверг, что планируют запустить сервис поездок без водителя в Японии в начале 2026 года. Три компании создадут совместное предприятие в первой половине 2024 года, ожидая одобрения регулирующих органов.

Cruise — подразделение роботакси GM, которое в настоящее время предлагает ограниченные услуги по организации поездок в Сан-Франциско. Компания надеется масштабно коммерциализировать автономные транспортные средства в Японии с помощью совместного предприятия.

реклама

Компании планируют использовать Bolts Chevrolet в преддверии запуска сервиса в Токио, прежде чем внедрять Cruise Origin — самоуправляемый автомобиль без водительского сиденья или рулевого колеса. Клиенты будут использовать приложение для смартфонов, чтобы вызывать такси и совершать платежи.



Позже компании планируют распространить сервис на районы за пределами центра Токио.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее на этой неделе американские регулирующие органы по безопасности автомобилей начали проверку того, принимает ли Cruise достаточные меры предосторожности при использовании своего автономного роботакси для защиты пешеходов. Генеральный директор Cruise Кайл Фогт заявил, что безопасность является главным приоритетом компании и что это поможет регулирующим органам справиться с «очень сложной» работой по регулированию новых технологий, подобных этой.