Самый доступный Apple Pencil с портом USB-C и совместимостью с iPad 10-го поколения

Новый карандаш является самым дешевым Apple Pencil на сегодняшний день, но ему не хватает некоторых функций более дорогих моделей. В нем нет чувствительности к нажатию, беспроводной зарядки или функции двойного нажатия, позволяющей переключаться между инструментами. Тем не менее, он по-прежнему поддерживает наведение курсора мыши на модели iPad Pro M2.



Apple Pencil поступит в продажу в начале ноября.

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Apple Pencil - это первый карандаш, в котором используется порт для зарядки USB-C. Это делает его совместимым с более широким спектром устройств, включая новейшие MacBook и iPhone.

Новый Pencil также является первым карандашом, совместимым с iPad 10-го поколения. Это делает его более доступным вариантом для пользователей новейших моделей iPad.



Новый Apple Pencil - хороший вариант для пользователей, которым нужен простой стилус для заметок или рисования. Это также хороший вариант для пользователей, у которых есть iPad 10-го поколения и которые хотят использовать Apple Pencil.



Однако Apple Pencil не является хорошим вариантом для пользователей, которым нужны расширенные функции Apple Pencil второго поколения, такие как чувствительность к нажатию, беспроводная зарядка и функция двойного нажатия.