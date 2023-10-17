Сделка дает биотехнологической компании финансовую поддержку, необходимую для продолжения разработки своих программ

Сделка является финансовой поддержкой для Assembly Biosciences, которая в последние годы испытывала трудности. Биотехнологическая компания пережила ряд клинических неудач, и ее денежная позиция упала ниже 60 миллионов долларов.



Gilead выплатит авансом 84,8 миллиона долларов и сделает инвестиции в акционерный капитал на сумму 15,2 миллиона долларов в обмен на 19,9% акций Assembly Bio. Gilead также согласилась выкупить еще до 29,9% акций биотехнологической компании.

реклама

Сделка дает Gilead доступ к многообещающему конвейеру Assembly Bio, который включает программы для лечения гепатита В, вируса простого герпеса и вируса гепатита дельта.



Для Assembly Biosciences сделка обеспечивает возможность продолжать разрабатывать свой конвейер и коммерциализировать свои собственные продукты.



В целом, сделка является выгодной для обеих компаний. Gilead получает доступ к многообещающему конвейеру, а Assembly Biosciences получает финансовую поддержку, необходимую для продолжения развития своего конвейера и вывода своей продукции на рынок.