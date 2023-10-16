Компания выходит на новый рынок в борьбе за долю в игровой индустрии

Netflix объявила в понедельник о расширении бета-версии своей потоковой передачи игр на Соединенные Штаты. Функция, которая позволяет подписчикам играть в игры, транслируемые из облака, на таких устройствах, как телевизор или компьютер, была впервые запущена в Канаде и Соединенном Королевстве в августе.



Бета-тест в США в настоящее время ограничен небольшим числом пользователей и включает в себя только две игры: Oxenfree от собственной студии Night School Netflix и еще одну игру под названием Molehew's Mining Adventure. Чтобы играть в игры на вашем телевизоре, вам нужно будет загрузить специальное приложение Netflix Controller для вашего iPhone или Android-устройства. В Интернете вы сможете играть в игры с помощью мыши и клавиатуры.

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Netflix неуклонно расширяет свою игровую библиотеку и предложения, чтобы предложить больше преимуществ подписчикам. Подавляющее большинство ее игр доступно на мобильных устройствах, но компания неоднократно заявляла о своей заинтересованности в расширении за пределы iOS и Android. Согласно опубликованному в понедельник отчету The Wall Street Journal, компания планирует выпускать игры, основанные на ее собственных популярных франшизах, таких как Squid Game, Wednesday, Extraction и Black Mirror, и она вела переговоры с Take-Two о лицензировании игры из серии Grand Theft Auto.

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Распространение бета-версии потоковой передачи игр Netflix на Соединенные Штаты является важным шагом для компании, поскольку она стремится конкурировать с другими игровыми платформами, такими как Microsoft Xbox Game Pass и Sony PlayStation Plus. Компания заявила, что планирует в конечном итоге сделать свой сервис потоковой передачи игр доступным для всех своих подписчиков.