Intel Raptor Lake Refresh - новые возможности для настольных компьютеров

Intel выпустила свои настольные процессоры 14-го поколения, также известные как Raptor Lake Refresh. Новые процессоры имеют ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением, включая более высокие частоты усиления, более эффективные ядра и поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.



По данным Intel, флагманский процессор Core i9-14900K является самым быстрым настольным процессором по объему производства. Из коробки он имеет повышенную частоту 6 ГГц, что делает его первым настольным процессором, достигшим этого рубежа. Core i7-14700K также является значительным улучшением по сравнению со своим предшественником, имея 12 эффективных ядер в дополнение к восьми производительным ядрам. Это делает его хорошим выбором для творческих задач и даже для повышения производительности в играх.

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Все процессоры 14-го поколения совместимы с материнскими платами Intel серий 600 и 700 и поддерживают скорость работы памяти DDR5 5600 и DDR4 3200. Они будут доступны у разработчиков систем и розничных продавцов 17 октября.



Вот краткое описание ключевых характеристик и цен на новые процессоры 14-го поколения:



Core i9-14900K: 24 ядра (16P + 8E), повышение частоты до 6 ГГц, $589

Core i7-14700K: 20 ядер (8P + 12E), увеличение частоты до 5,6 ГГц, $409

Core i5-14600K: 14 ядер (6P + 8E), повышение частоты до 5,3 ГГц, $319