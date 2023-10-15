Microsoft теперь владеет контрольным пакетом акций Activision Blizzard, включая такие франшизы, как Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush

Microsoft объявила в пятницу, что завершила сделку по приобретению Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Это предоставило софтверному гиганту контроль над некоторыми самыми популярными игровыми франшизами в истории, включая Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush.

Впервые о сделке было объявлено в январе 2022 года, и она подверглась тщательному анализу со стороны регулирующих органов по всему миру. В августе Microsoft реструктурировала сделку, чтобы устранить претензии Управления по конкуренции и рынкам Великобритании, которое опасалось, что приобретение может нанести ущерб конкуренции на рынке облачных игр.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) по-прежнему выступает против сделки и подала иск, чтобы заблокировать ее. Однако Microsoft заявила, что это не помешает ей закрыть сделку.



В сообщении в блоге в пятницу Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, заявил, что компания стремится сделать больше игр доступными в большем количестве мест. Он также сообщил, что Microsoft позволит провайдерам облачной потоковой передачи и игрокам транслировать игры Activision Blizzard в Европейской экономической зоне.

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Это приобретение - крупное достижение для Microsoft, которая в настоящее время является третьей в мире игровой компанией по объему выручки. Это также признак растущего значения игр в индустрии высоких технологий.