Ferrari планирует распространить схему платежей в криптовалют на Европу к первому кварталу 2024 года и намерена изучить другие регионы

Итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс Ferrari объявил, что начнет принимать платежи в криптовалют за свои автомобили в Соединенных Штатах и Европе. Это решение было продиктовано растущим спросом со стороны состоятельных клиентов Ferrari, которые проявили большой интерес к использованию криптовалют.

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Ferrari заключила партнерство с BitPay для обработки платежей в криптовалюте, которые будут мгновенно конвертированы в традиционную валюту от имени дилеров компании. BitPay также проверит законность цифровых валют, используемых для транзакций.

Ferrari планирует распространить схему платежей в криптовалют на Европу к первому кварталу 2024 года и намерена изучить другие регионы, где платежи в криптовалют принимаются на законных основаниях.



Примечательно, что в первой половине этого года Ferrari поставила более 1800 автомобилей в свой американский регион, который включает Соединенные Штаты. Несмотря на то, что портфель заказов Ferrari надежен и рассчитан на 2025 год, компания рассматривает принятие криптовалюты как возможность установить контакт с более широкой аудиторией. В настоящее время компания не раскрывает количество автомобилей, которые будут продаваться с помощью криптовалюты.



Стоит отметить, что многие крупные компании не решались использовать криптовалюты из-за их волатильности и сложностей использования их для повседневной коммерции. Однако решение Ferrari принимать платежи в криптовалюте является значительным событием, поскольку оно показывает, что даже высококлассные бренды класса люкс начинают осознавать потенциал цифровых активов.