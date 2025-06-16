В AGESA были обнаружены следы Ryzen 7 9700F. Это будет 8-ядерный процессор Zen 5 без iGPU с TDP 65 Вт для AM5. Частоты могут быть ниже 9700X.

Платформа AM5 может получить дальнейшее развитие. В новой версии микрокода AGESA обнаружены признаки процессора AMD Ryzen 9000, который не имеет встроенной графики. Аналитики предполагают, что это может быть ранее анонсированный Ryzen 7 9700F.

Ryzen 7 9700X — это новый процессор, который будет построен на архитектуре Zen 5. Ожидается, что он будет иметь восемь ядер и шестнадцать потоков. По имеющимся данным, объём кэш-памяти составит 8 МБ L2 и 32 МБ L3. Заявленный TDP процессора — 65 Вт, при этом сохраняется возможность ручного разгона.

Ключевой особенностью будущего чипа является отсутствие встроенного графического процессора, что соответствует традиции моделей с литерой F в названии от AMD. Это делает процессор оптимальным решением для пользователей, которые планируют использовать дискретную видеокарту.

Тактовые частоты Ryzen 7 9700F пока не разглашаются. Они могут быть немного ниже, чем у версии с интегрированной графикой 9700X. Это может быть связано с чуть более низким энергопотреблением или оптимизацией под определённый сегмент рынка.