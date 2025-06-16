Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
MEFchik
В AGESA 1.2.0.3e обнаружено упоминание нового процессора Ryzen 9000 без встроенной графики
В AGESA были обнаружены следы Ryzen 7 9700F. Это будет 8-ядерный процессор Zen 5 без iGPU с TDP 65 Вт для AM5. Частоты могут быть ниже 9700X.

Платформа AM5 может получить дальнейшее развитие. В новой версии микрокода AGESA обнаружены признаки процессора AMD Ryzen 9000, который не имеет встроенной графики. Аналитики предполагают, что это может быть ранее анонсированный Ryzen 7 9700F.

Ryzen 7 9700X — это новый процессор, который будет построен на архитектуре Zen 5. Ожидается, что он будет иметь восемь ядер и шестнадцать потоков. По имеющимся данным, объём кэш-памяти составит 8 МБ L2 и 32 МБ L3. Заявленный TDP процессора — 65 Вт, при этом сохраняется возможность ручного разгона.

Ключевой особенностью будущего чипа является отсутствие встроенного графического процессора, что соответствует традиции моделей с литерой F в названии от AMD. Это делает процессор оптимальным решением для пользователей, которые планируют использовать дискретную видеокарту.

Тактовые частоты Ryzen 7 9700F пока не разглашаются. Они могут быть немного ниже, чем у версии с интегрированной графикой 9700X. Это может быть связано с чуть более низким энергопотреблением или оптимизацией под определённый сегмент рынка.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #ryzen 7 9700f
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
16
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
3
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
3
Mansory представила тюнинг пакет для нового BMW M5 G90
2
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
+
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран
+
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Эффективность системы THAAD в защите Израиля поставлена под сомнение
2
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+

Популярные статьи

О пиратстве - взгляд с другой стороны
7
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
43
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
+
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+

Сейчас обсуждают

scratcher402
21:59
Я и не утверждал в своём комментарии, что "Линукс - говно" или что надо пользоваться виндой, не навязывал ничего подобного. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки, аудитория и цели. Тем,...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
scratcher402
21:54
Под "обычным пользователем" подразумевается нытьё чимбала, который не хочет разбираться в проблеме, а копирует команды из комментариев и ноет, что ничё не сработало.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Китя.
21:54
Все очень интересно. Пошел гамать в Half-Life 2 RTX.
О пиратстве - взгляд с другой стороны
scratcher402
21:51
> чимбал, разлогинься когда это я свой аккаунт чимбалу отдал? > О каком ковыряние в системе идёт речь Про те же репозитории, например. В старых версиях Debian для их работы необходимо отредактировать...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Александр Панин
21:48
В каком селе у тебя туалетная вода ассоциируется с чем-то не тем?.. И уж если на то пошло - это парфюмерная вода, о чем гласит надпись на коробке (Eau de Perfume), а разницу между одеколоном, туалетно...
ZOTAC готовит туалетную воду F5 для геймеров
Amon Amarth
21:41
Есть ещё один нюанс. Мир, в котором пиратства нет совсем, тоже не самый весёлый. Вот к примеру, Металлика или Скорпионс какой-нибудь - кроме узкого круга любителей тяжелой музыки никто бы даже названи...
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Dark_Cloud
21:38
С физическими носителями тоже шляпа. Вот у меня куча старых лицензионных дисков на полке. Многие из них были защищены StarForce, и завести игру с такого диска на современных системах не выйдет. Это пр...
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Сергей Лексин
21:26
Искренне постараюсь не пользоваться
Мессенджер Max признали российским программным продуктом
Dark_Cloud
21:20
В смысле? пиратство - это нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения. статья 227 УК РФ. если в составе о...
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Георгий Махалов
21:17
Ну если по твоему мнению 4070s в сборке за 150к это норма и 9600x мощней 14600к то лучше с тобой не спорить, вдруг это заразно.
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем