Объемное тестирование канала Bilibili 51972 показало, что RX 7900 XT с памятью Samsung GDDR6 в среднем на 2,6% медленнее в синтетических тестах, чем с памятью SK Hynix. AMD объяснила это более консервативными таймингами Samsung. Хотя разница между этими моделями не так заметна в играх, и Samsung, возможно, имеет лучшее охлаждение, производители не указывают на эти различия.

Аналитический канал Bilibili 51972 провёл тщательное тестирование 22 моделей видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT. Результаты показали, что видеокарты с памятью Samsung GDDR6 незначительно уступают аналогам, оборудованным чипами SK Hynix, в синтетических тестах.

AMD подтвердила, что в этих картах используется память Samsung GDDR6 с несколько более высокими заводскими задержками. Это объясняет разницу в пропускной способности, которую можно заметить. Хотя снижение производительности, вероятно, не повлияет на достижение в игре, все видеокарты RX 7900 XT с памятью Samsung оказываются самыми медленными в своей линейке.

Переход на GPU Samsung — это недавнее решение компании. Примерные данные указывают на лучший теплопакет памяти Samsung. Даже с учетом снижения, зафиксированного в 3DMark Speed Way, Radeon RX 7900 XT с памятью Hynix сохраняет приоритет с NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

Карты с памятью Samsung, хоть и немного уступают, но остаются конкурентоспособными в своём ценовом сегменте. В настоящее время производители не указывают различия между версиями с памятью разных производителей. Также остаётся открытым вопрос о потенциале разгона памяти Samsung на этих картах по сравнению с SK Hynix.