Китайский эксперт по ремонту выявил новую схему: мошенники продают под видом неисправных RTX 4090 подделки с перемаркированными GPU от 30-й серии GA102 вместо AD102.

Покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 столкнулись с новым видом мошенничества. Известный китайский блогер, занимающийся восстановлением комплектующих, проанализировал четыре продукта, присланные клиентом, которые, по его словам, были куплены за границей у скрытого продавца и оказались неисправными.

Результаты экспертизы оказались неприятными: три карты оказались поддельными. Мошенники установили на платы, которые внешне похожи на RTX 4090, переименованные графические процессоры от устаревших моделей, такие как GA102, вместо оригинальных чипов AD102.

Распознать подделку не так просто. Однако блогер-мастер выделил два заметных признака: нестандартное расположение QR-кода идентификации на графическом процессоре и зазор между рамкой охлаждения и подложкой кристалла.