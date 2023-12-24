В западных СМИ сообщается о сигналах России о готовности к переговорам о прекращении огня в украинском конфликте.

История вопроса

С самого начала украинского конфликта, Президент Путин В.В. неоднократно заявлял, что Россия всегда открыта для диалога по его урегулированию. При этом он подчеркивал, что переговоры могут быть на приемлемых для нас условиях. Были четко сформулированы цели и задачи - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

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Сразу после начала вооруженного конфликта, с марта 2022 г., начались встречи контактных групп, которые пытались выработать условия для прекращения боевых действий. Были подготовлены предложения руководству Украины. Однако все было отвергнуто. А согласно заявлению руководителя переговорной группы со стороны Украины Давида Арахамии, после встречи контактных групп, в Киев прибыл Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и убедил руководство страны продолжить воевать.

Впоследствии Президент Украины Зеленский В.А. вообще запретил проведение переговоров с Россией, в том числе и самому себе.

Информация в западных СМИ

Ряд западных СМИ,утверждают, что Россия пытается передать сигналы о готовности к переговорам. В частности The New York Times (NYT) пишет о готовности российского руководства заморозить конфликт, прекратить огонь и остановиться на линии разграничения, а дальше проводить переговоры.

Это согласно их материалов проводится в рамках так называемой "закулисной дипломатии". При этом ссылаются на источники в Кремле, а именно на двух высокопоставленных экс-чиновников. Так же высказывают опасения, что Украина может не принять эти предложения, а Россия его выдвигает всего лишь как политическую уловку, чтобы ввести весь мир в заблуждение.

Пояснения Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для мирных переговоров, да и заинтересованности в них нет. Россия готова только к таким переговорам, которые позволят достичь ее целей. Они были поставлены Президентом еще в феврале 2022 года и должны быть выполнены в полном объеме. Поэтому, тезисы, представленные в NYT концептуально не верны.

Киев при этом настаивает на своей "формуле мира", которая подразумевает восстановление территориальной целостности Украины, в границах 1991 г., гарантиях безопасности, и выводе российских войск.

Целесообразность переговоров

О том, что страны Запада уже неоднократно пытаются склонить Россию и Украину к переговорам, ходит много информации в различных СМИ. Даже преподносится, что США и ЕС, готовы согласиться на отчуждение некоторых территорий в пользу России. Таким образом есть некоторые попытки навязать нам очередные соглашения типа Минска - 2015 года.

Однако, какая-ли остановка конфликта или его заморозка абсолютно не способствует выполнению поставленных Президентом задач по денацификации, демилитаризации и обеспечению нейтрального статуса Украины. Эти задачи должны быть выполнены, о чем наш Президент недавно подчеркнул на коллегии Министерства Обороны. Как и в какие сроки они будут выполнены естественно никто пока не разглашал. Но скорее всего речь идет о полном контроле России над территорией Украины.

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Президент еще раз напомнил, что Россия открыта для переговоров и диалогов, но только на приемлемых для нее условиях и при выполнении поставленных задач.