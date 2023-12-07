Президент России посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Он провел деловые встречи с лидерами государств, где были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.





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6 декабря 2023 года, Президент РФ Путин В.В. посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это его плановый визит в эти государства. Последний раз он их посещал в 2019 году. Однако все последнее время, он активно общался с лидерами этих государств и было достигнуто немало взаимовыгодных договоренностей и принято важных решений.

Российское руководство считает арабские страны важными и стратегическими партнерами. И связи с этими странами из года в год укрепляются.

Президент России был тепло и со всеми почестями встречен Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и Наследным Принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

В ходе встреч был отмечен значительный рост товарооборота, экономического и другого сотрудничества. В частности лидеры стран обсудили следующие направления сотрудничества:

1. Саудовская Аравия и ОАЭ подали заявки на вступление в БРИКС и с 1 января 2024 года станут его членами. Поэтому были рассмотрены вопросы о сотрудничестве стран уже в рамках организации.

2. Вопросы израильско-палестинского конфликта. Все стороны пришли к соглашению о принятии мер по недопущению его эскалации и втягиванию других арабских стран в него.

3. Вопросы стабилизации рынка нефти. Были договоренности в рамках ОПЕК о сокращении добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Они же были и закреплены, плюс дополнительно договорились о сокращении экспорта со стороны Саудовской Аравии на 1 миллион тонн, с России на полмиллиона. Это позволит повысить цены на нефть.

4. Вопросы сотрудничества в области науки, культуры, технологий и туризма. Еще недавно, наследный принц Саудовской Аравии заявлял, что в скором времени арабский мир станет "новой Европой". Он имел в виду, что арабские страны по своему экономическому, технологическому, научному развитию догонят европейские и станут как Европа для всего мира символом стабильности, прогресса и богатства. Поэтому вопросы технологий здесь наиболее актуальны.

5. Вопросы инвестирования.





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Эта встреча вызвала определенное беспокойство в политических кругах США и Евросоюза. Ведь благодаря таким контактам, роль их в контроле над Ближним Востоком постепенно ослабевает.