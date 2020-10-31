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Чем ближе дата поступления в продажу нового поколения процессоров AMD семейства Vermeer, тем больше утечек появляется в сети. Некоторые из них сомнительны и неоднозначны. Другие подкреплены фотографиями и скринами тех пользователей, которым уже удалось собственноручно протестировать экземпляры процессоров ZEN 3.

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Так в одном из чатов Discord удалось найти скриншот прохождения Corona Benchmark процессором Ryzen 7 5800X.

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Новый 16-поточный процессор AMD исполняет тестовый прогон за 78 секунд с показателем более 6156000 лучей в секунду. Для того чтобы оценить, насколько это хорошо, обратимся к базе результатов бенчмарка. К слову, подтверждение результата Ryzen 7 5800х в базе на данный момент отсутствует. Вероятно владелец не стал его представлять во избежание проблем или санкций.

Лучшим результатом среди уже имеющихся на рынке 16-поточных "камней" от AMD может похвастаться Ryzen 7 3800XT предыдущего семейства Matisse c общим временем чуть более 90 секунд и показателем "всего" в 5370360 лучей в секунду.

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А что там у Intel?

У Intel лучшим показателем среди прямых конкурентов обладает Core i7-10700K разогнанный выше 5400мгц по ядру. И всё равно "лишь" 6003030 лучей в секунду при общем времени исполнения немногим быстрее 81 секунды. Страшно представить какие напряжения потребовались для такого достижения.

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Какие можно сделать выводы из полученной информации? Ключевой особенностью Corona Benchmark является очень высокая чувствительность к частоте и таймингам оперативной памяти, а также к задержкам в целом. Доступный результат позволяет рассчитывать на то, что в поколении ядер ZEN 3 компании AMD удалось существенно улучшить взаимодействие с памятью и сильно снизить задержки относительно предыдущих поколений. Так ли это на самом деле потенциальные пользователи смогу узнать уже совсем скоро.

Напоминаем, что старт продажи линейки процессоров Ryzen 5000 назначен на 5 ноября. Рекомендуемая цена на Ryzen 7 5800х составляет $449.