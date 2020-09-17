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Seasonic высылает кабели 12pin для RTX 3000

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В связи с выходом новых видеокарт линейки Ampere от Nvidia, которые по крайней мере в исполнении Founders Edition оснащаются новым разъёмом питания 12-pin возник вопрос совместимости с существующими блоками питания, лишёнными как такового разъёма 12-pin. Как известно, Nvidia комплектует свои референсы переходником, однако такое решение не иначе как временный выход. Да и для топовых систем, где красота  и элегантность сборки далеко не на последнем месте, такой переходник не предел мечтаний. К тому же лишнее соединение на достаточно нагруженной линии не внушает оптимизма с точки зрения надёжности. 

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Производитель высококачественных блоков питания собственной разработки Seasonic предлагает владельцам блоков питания серий CORE, FOCUS и PRIME получить оригинальный капель 12-pin, который будет подключён напрямую в блок питания. В Seasonic подчёркивают, что в качестве приоритета выделяют максимальную эффективность и безопасность, поэтому кабель выполнен в сечение 16 AWG. Для того, чтобы получить кабель, следует заполнить форму на официальном сайте:

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Примечательно, что для запроса на получение кабеля в заполняемой форме следует указать сведения не только об имеющемся блоке питания Sesonic подпадающих под акцию серий, но также подтвердить факт владения видеокартой Nvidia поколения Ampere. Как только запрос будет обработан и одобрен, Seasonic вышлет кабель абсолютно бесплатно. 


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Walter Sullivan
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опечатка )
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Kasyan
03:24
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Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
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