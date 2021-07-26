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Состоялся выход нового контентного обновления для «Wolcen: Lords of Mayhem». Патч с подзаголовком «Arise» прежде всего направлен на переработку призываемых существ.

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Внешний облик, анимации, а также визуальные эффекты призванных существ были переработаны.

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Из изменений умений призыва особо выделяются следующие:

Автоматическое возрождение павших в бою существ.

Использование соответствующих навыков теперь вызывает телепортацию всех призванных существ для проведения скоординированной атаки в месте расположения курсора.

Изменение силы умений призыва в зависимости от персонажа, его экипировки и узлов Калейдоскопа Судьбы, ранее не распространявшихся на призванных существ.

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Помимо этого с выходом обновления в игре появились 2 новые локации для режима «Поборник Штормфолла», а также возможность открыть новый косметический комплект брони.

Как обычно, наряду со всеми вышеупомянутыми новинками, этот патч исправляет многочисленные ошибки игры.

Ознакомиться подробнее со всеми изменениями можно на официальном сайте (на английском языке).