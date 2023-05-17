Мировое сообщество все чаще обсуждает необходимость регулировать ИИ

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Развитие искусственного интеллекта, уже не является, чем-то футуристичным и совершенно далеким от реальности. Напротив, сегодня ИИ не только активно разрабатывается и исследуется, но и используется в различных целях повседневной жизни, от генерации текстов и изображений, до написания программного кода. И конечно сегодня мы не можем с уверенностью утверждать, о глобальных, негативных последствиях развития ИИ для человечества, которые ярко иллюстрировали нам голливудские фильмы по типу “Терминатора” или “Я, робот”. Хотя, отдельные отрасли уже встретили отвращение от новых технологий. Например, с появлением новой нейросети Midjourney, художники и иллюстраторы на популярной площадке ArtStation устроили забастовку, с размещением характерного знака.

16-ого мая прошли слушания в сенате США юридического подкомитета “Надзор за ИИ: правила для искусственного интеллекта”, где открыто выступил Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Он выразил обеспокоенность стремительным развитием технологии, которая, как он выразился – “вполне способна изменить наш образ жизни”. Альтман предлагает создать американский или глобальный регулирующий орган, который будет лицензировать мощные системы искусственного интеллекта и иметь право отбирать эту лицензию для соблюдения стандартов безопасности. Так же он предложил установить набор стандартов безопасности, создать тестовые модели, которые в обязательном порядке необходимо будет пройти, до выпуска технологии в массы. Еще, Альтман планирует отправиться в мировой тур по столицам различных стран для беседы с политиками и общественностью о новой технологии.

Еще в апреле, 12 депутатов Европарламента призвали президента США и президента европейской комиссии провести глобальный саммит, основная тема которого, это разработка дополнительных мер контроля и безопасности ИИ. Италия так и вовсе, в марте заблокировала работу ChatGPT на территории страны, заявляя о незаконном сборе личных данных.

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Все это выражает мировую озабоченность возможностями новой технологии и гарантии того, что в ближайшем будущем будет создан правительственный регулятор работы искусственного интеллекта.