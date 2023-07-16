В связи с получением предупреждения на Discord-e.

Как вы уже наверное знаете, некоторые разработчики предпочли "уйти" с рынка России и Беларуси. Но наши люди никогда не сдаются и ищут обходные пути. Ранее работы по "местной локализации" Diablo lV вел коллектив Blizzless, но с некоторых пор он передал свои полномочия другому коллективу - Reflection Network. У последнего до недавнего времени в Discord-е был канал (он и сейчас есть), где велось обсуждение по работе над локализованной версией серверов и публиковались ссылки на необходимые материалы. Но как вы наверное знаете, слуги Алчности никогда не дремлют и канал на днях получил предупреждение. Буквально позавчера разработчиками-локализаторами был открыть Форум на их сайте, для обсуждения работы, ловли багов, публикации будущих патчей и прочего. Discord-канал, ввиду его недружелюбности остается только для чата.

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В ближайшее время локализованная версия игры будет обновлена до релизной версии. Игра тоже перейдет на версию 1.0.4. Будем надеяться, что разработчики справятся с проблемами "принудительного лицензирования".