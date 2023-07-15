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Новинка российской разработки основана на чипсете Intel Q670 и выполнена в форм-факторе mini-ITX. Материнская плата поддерживает процессоры Интел 12 и 13-го поколений. Плата поддерживает технологию Intel vPro, что позволяет управлять компьютером дистанционно даже без операционной системы.
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Системная плата имеет два слота для ОЗУ формата SO-DIMM. Материнская плата поддерживает оперативную память DDR4 3200 МГц в модулях 8 и 16 Гб.
На плате присутствуют следующие разъемы :
- 3 шт. USB-A 3.2 Gen 2
- 2 шт. USB Type-C 3.2 Gen 2
- HDMI и Display Port
Модель протестирована на совместимость с популярными российскими ОС — Astra Linux, РЕД ОС и «Альт». На основе данной материнской платы будут выпускаться моноблоки «Гравитон» М55И и М75И, а также мини ПК модели Д15И.
Системная плата проходит сертификацию на включение в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.