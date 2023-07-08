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Итак, сегодня у нас завершение нашего марлезонского балета. Менее чем сутки назад на электронную почту канала IXBT.Games пришло уведомление о снятии сначала одного, а потом и оставшихся страйков от GSC.
Также стало известно, что и с канала VGTimes слетели все страйки. На представленном по ссылке стриме нет игр - только общение с публикой о наболевшем. "На 4 часа ?! " - возопят некоторые. Ну да, а что тут такое ? Вы только представьте как фонтанировали искренние эмоции с обеих сторон на протяжении всех этих 4 часов :)
Если резюмировать в целом, то данной акцией кампания GSC добилась следующего :
- Сделала неслабый пиар двум "пророссийским" каналам (VGTimes и IXBT.Games)
- показала на всю цифровую публику ЧТО ТАКОЕ украинский национализм (даже на Резетере и Твиттере пользователи обсуждали их поведение)
- сделала антипиар своему "продукту" (если он вообще таки выйдет в этом году, в чем лично автор таки сильно сомневается)
- наградила своих рядовых разработчиков по-сути "черной меткой"
- показала качественный состав аудитории на железных/игровых/IT-сайтах
- получила бонусом двух белорусских клещей себе на задницу
Почему слетели страйки
Если страйки были кинуты на канал "партнера Ютуба" (каковым являются VGTimes и IXBT.Games), то после третьего страйка канал не "отлетает", а ему дается 7 дней, чтобы урегулировать ситуацию (или полюбовно или в суде). Если лицо, кинувшее страйки не принимает приглашение на досудебное/судебное разбирательство, то по истечении 7 дней страйки будут сняты. А так как страйки кидались от подставной личности, пусть и с Админ-доступом от GSC, то как вы понимаете исход тут был только один - терпеливое выжидание. Прямо как в анекдоте :
Танцуют Наташа и Поручик Ржевский :
- Поручик, у вас грязь на сапоге
- Это не грязь, а говно-с. Высохнет - само отвалится.
Гусары - Молчать!
В любой ситуации старайтесь оставаться людьми и дарить друг другу радость.