Поздравляем руководство GSC с очередной зрадой.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Итак, сегодня у нас завершение нашего марлезонского балета. Менее чем сутки назад на электронную почту канала IXBT.Games пришло уведомление о снятии сначала одного, а потом и оставшихся страйков от GSC.





Также стало известно, что и с канала VGTimes слетели все страйки. На представленном по ссылке стриме нет игр - только общение с публикой о наболевшем. "На 4 часа ?! " - возопят некоторые. Ну да, а что тут такое ? Вы только представьте как фонтанировали искренние эмоции с обеих сторон на протяжении всех этих 4 часов :)

Если резюмировать в целом, то данной акцией кампания GSC добилась следующего :

- Сделала неслабый пиар двум "пророссийским" каналам (VGTimes и IXBT.Games)

- показала на всю цифровую публику ЧТО ТАКОЕ украинский национализм (даже на Резетере и Твиттере пользователи обсуждали их поведение)

- сделала антипиар своему "продукту" (если он вообще таки выйдет в этом году, в чем лично автор таки сильно сомневается)

- наградила своих рядовых разработчиков по-сути "черной меткой"

- показала качественный состав аудитории на железных/игровых/IT-сайтах

- получила бонусом двух белорусских клещей себе на задницу

Почему слетели страйки

Если страйки были кинуты на канал "партнера Ютуба" (каковым являются VGTimes и IXBT.Games), то после третьего страйка канал не "отлетает", а ему дается 7 дней, чтобы урегулировать ситуацию (или полюбовно или в суде). Если лицо, кинувшее страйки не принимает приглашение на досудебное/судебное разбирательство, то по истечении 7 дней страйки будут сняты. А так как страйки кидались от подставной личности, пусть и с Админ-доступом от GSC, то как вы понимаете исход тут был только один - терпеливое выжидание. Прямо как в анекдоте :

Танцуют Наташа и Поручик Ржевский :

- Поручик, у вас грязь на сапоге

- Это не грязь, а говно-с. Высохнет - само отвалится.





Гусары - Молчать!





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В любой ситуации старайтесь оставаться людьми и дарить друг другу радость.