В качестве примера мы рассмотрим события 24ч давности.

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Как вы уже наверное знаете, в прошедшие 24ч произошло несколько интересных событий:

1) Контрнаступление ВСУ окончательно захлебнулось, обломав последние кариесные жубы об эшелонированную оборону вооруженных сил РФ. В результате проведения своего "контрнаступа" ВСУ понесли следующие потери : 600 единиц бронетехники, 15 тысяч убитыми и столько же ранеными. И это при том, что ВСУ не удалось подойти даже к первому уровню обороны.

2) "Наступление" сил ЧВК Вагнер на Москву :) Тем, кто распространяет эти новости, следует вручить Орден Геббельса 1-й степени. Так как сначала стоит перечитать сочинение одного очень древнего и весьма неглупого китайца - Сунь Цзы:

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Да, именно это я и хочу сказать, что так называемый мятеж может оказаться просто-напросто одним из актов многоходовки, специально разыгранной для западных и украинских зрителей. "Зачем?! Что они хотят скрыть под этой Вуалью Тьмы?!" А вы еще не поняли? Скорее всего это был отвлекающий маневр, чтобы противник расслабился и пропустил смертельный удар, при этом раскрыв все свои резервы. Или вы хотите поиграть в партизанщину с недобитками, как было в 50-е годы на территории УССР? Вот то-то же.