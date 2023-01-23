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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Взломы, которые мы не заметили
Буквально на днях нескольким школьникам стало очень скучно. И они решили развлечься.
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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    Буквально несколько дней назад в сети на фоне взятия Соледара прошли незамеченными следующие происшествия :

- Против Riot Games была проведена спланированная хакерская атака. Масштабы ущерба оцениваются. По предварительной оценке личные данные пользователей и работников не пострадали. Но согласно предварительной оценке пострадали инструменты для разработки, а это значит, что скорость выпуска патчей и фиксов заметно снизится.

- Также хакерской атаке подверглась известная онлайн-помойка GTA Online. В игре был обнаружен эксплойт, который позволил это провернуть, а также изменить данные аккаунтов, вплоть до их полного удаления.

  Кто-то еще считает привязку к online надежной защитой от пиратства ? Ну-ну.

  Будем надеяться, что Петров и Баширов не оставили после себя никаких следов :)

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
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3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

А может быть это была Месть Забаненных Читеров ? Пишите в комментариях.

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#riot games #gta online #взлом базы данных #эксплойты
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