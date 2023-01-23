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Буквально несколько дней назад в сети на фоне взятия Соледара прошли незамеченными следующие происшествия :
- Против Riot Games была проведена спланированная хакерская атака. Масштабы ущерба оцениваются. По предварительной оценке личные данные пользователей и работников не пострадали. Но согласно предварительной оценке пострадали инструменты для разработки, а это значит, что скорость выпуска патчей и фиксов заметно снизится.
- Также хакерской атаке подверглась известная онлайн-помойка GTA Online. В игре был обнаружен эксплойт, который позволил это провернуть, а также изменить данные аккаунтов, вплоть до их полного удаления.
Кто-то еще считает привязку к online надежной защитой от пиратства ? Ну-ну.
Будем надеяться, что Петров и Баширов не оставили после себя никаких следов :)
А может быть это была Месть Забаненных Читеров ? Пишите в комментариях.