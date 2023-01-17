Буквально несколько часов назад Sqare Enix опубликовала очень скромные системные требования для совей новой игры.

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Итак, как вы может быть знаете, а может и не знаете, через неделю выходит нафиг никому не нужный повесточный мегаблохбастер от студии Square Enix - Forspoken.

Эта игра с образцовыми системными требованиями и оптимизацией, которые заставят остолбенеть даже таких признанных оптимизаторов, как Blizzard и CDPR.

Как вы можете видеть, системные требования у игры совсем скромные и навевающие воспоминания о таком непризнанном шедевре, как GodFall...

На самом деле автор просто стебется над наглостью разработчиков. Киберпанк 2077, который многие ругали за оптимизацию под консоли, на самом деле просто венец оптимизации под ПК (даже на момент выхода!) в сравнении с этой ЛГБТ-шно SJW-шной поделкой. И даже последний Ассассин смотрится просто образцом скромности, рядом с выходящим "мегапроектом".

Мы регулярно видим статьи типа "16Гб ОЗУ или 32Гб - сколько нужно для игрового ПК ?", "Сколько нужно видеопамяти для современных игр?", "Какое число ядер/потоков необходимо современному игровому ПК?". Вот вам и ответ, точнее намек - минимум 10 ядер для процессора, минимум 16Гб для видеокарты и 64Гб ОЗУ. Это чтобы запустить новинку в 1080р/ 60фпс.

А ведь когда-то(2014-17гг) для игр хватало 2-4 ядер Интел, 8Гб ОЗУ и 2-4Гб видеопамяти... Но недальновидные пользователи не ценили и думали что чем больше будет ядер/видеопамяти/озу, тем лучшие проекты нам выдадут разработчики видеоигр... Какая наивность...

И подобная тенденция будет только нарастать. Так что готовьтесь к статьям "64Гб, 128Гб или 256Гб - сколько нужно ОЗУ для игрового ПК ?", "24Гб или 32Гб - сколько нужно видеопамяти для игровой видеокарты?"

Однако не прощаемся.

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