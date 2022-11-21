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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
AMD пытались потроллить NVIDIA за сгорающие разъемы, но вызвали насмешки в свой адрес
Если большая часть твоих видеоадаптеров сделана по "всем известной технологии", то больше ничего и не остается.
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   Как вы уже знаете, запуск продаж RTX4090 не обошелся без небольшой ложки дегтя - у нескольких видеокарт оплавились разъемы питания 12VHPWR. Чем не преминули воспользоваться представители из "конкурирующей" компании :

Особенно цинично и нелепо это заявление звучит после того, как во время анонса видеокарт RX5700(XT) СЕО компании АМД - Лиза Су заявила, что "115°C для ГПУ - это норма!"

 

   А вот что думают по этому поводу обычные покупатели, предпочитающие разумный товар по разумной цене

   Мне не раз приходилось модернизировать систему охлаждения у карт ATI/AMD, что в итоге снижало их температуру в среднем на 15-30°C. Да и некоторые участники нашей Конференции уже не раз характеризовали качество сборки АМД своих адаптеров как -  "руки бы повырывать за такое" в своих статьях, посвященных доработке систем охлаждения видеокарт АМД.

  Да у Нвидиа сейчас есть проблемы, но будем надеяться, что компания справится с этой ситуацией. Причин, которые могли привести к возгоранию несколько :

- Неплотный контакт (когда пользователь не до конца вставил вилку в розетку) - самая частая причина возгорания в электротехнике.

- Слишком крутой изгиб/ повреждение питающего кабеля (переходника).

- Низкое / рандомное качество переходников, что приводит к причинам 1 и 2.

 Покрытие имеет сотое значение, куда более важное - качество контакта, чтобы не было окисления и нагрева. Например шины на 1000-5000А (которые используют в электрощитовых / подстанциях) изготавливаются из чистых меди/алюминия. Качество металла (проводника) имеет большее значение, чем нанесенное на него покрытие. А если у вас руки из пятой точки и вы нарушаете правила безопасности - после сборки новой системы ежедневная протяжка новых контактов в течении недели обязательна ! - это вам скажет любой квалифицированный электрик, то вы сами себе злобный буратино.

  Еще одной причиной может быть новая система питания

 Слева - схема питания RTX4000, справа - GTX1000/RTX2000-3000. Так что нам остается только ждать нереференсных образцов RTX4000, с переработанной системой питания. Или регулярно радовать "дядюшку Хуанга", принося ему очередной неработающий экземпляр по гарантии. Но будем надеяться, что Нвидиа все же признает огрехи в проектировании и устранит их в ближайшее время.

П.С. Если вы в новый Радеон 7000 не до конца вставите штекеры питания, то с вероятностью в 95% у вас также произойдет возгорание - законы Физики никто не отменял.

   Будьте внимательны, собирая свои ПК - ибо лишение Гарантии  скрыто в мелочах. И не попадайтесь на дешевые разводы от менеджеров алчных корпораций.

  Ну а мы будем следить за развитием ситуации - надеемся, что в этот раз у видеокарт Радеон будут рабочие драйвера, а не черновики драйверов.


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#amd #nvidia #12vhpwr #115 градусов для gpu - это норма!
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