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Буквально сутки назад агентство Рейтер опубликовало весьма интересную заметку, касающуюся Олимпийских Игр. Мы не будем касаться про проблемы с судейством (они есть во всех видах спорта), но обратим внимание на особо интересные эпизоды :
"Что касается финансовой стороны, то, согласно информации, содержащейся в отчете, который мы получили вчера вечером, у IBA пока нет никаких новых источников дохода", - заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл на пресс-конференции в четверг.
"Зависимость от российской компании "Газпром" сохраняется. Ситуация только усугубилась, усугубленная тем фактом, что ряд банковских счетов (используемых МБА) в нынешних условиях подпадают под санкции.
"Не было никакого смягчения этой зависимости от одной организации", - сказал он.
"Газпром" остается единственным спонсором организации, что говорит нам о нежелании западных медийных контор создавать себе конкурента. Только преподносят нам это под другим соусом :
Европейские правительства обвинили Москву в использовании энергии в качестве шантажа в отместку за поддержку Западом Украины после российского вторжения. Российский газовый гигант "Газпром" GAZP.MM обвинил сокращения в западных санкциях и технических проблемах.
МОК заявил, что помимо текущих проблем с управлением, все больше полномочий было передано офису президента IBA, который сейчас находится в Москве, вместо того, чтобы усилить штаб-квартиру спорта в Лозанне.
Что в итоге ? Олимпиада 2024/2028гг остается без прямого наследника панкратеона - одной из дисциплин Олимпиады Древней Греции - бокса. Олимпиада ли ? Или все же "Юридическо-Допинговые Игры Америки" ?
И помните, что спорт - вне политики. Как и игры.
Про Олимпийскую Хартию также можно забыть. Теперь уже навсегда.