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Криптовалюта Luna находилась в падении с начала мая. И вот буквально вчера произошел коллапс стейблкоина - UST. Начался "эффект домино". Подобное не могло остаться незамеченным - американский регулятор объявил о начале проверки крипторынка, а майнеры Китая устроили распродажу "щедрости" - видеокарты серии RTX3000 в зависимости от модели теперь можно приобрести с дисконтом в 20-35% к их РРЦ.
Похоже, что в ближайшее время на рынок хлынут десятки тысяч (а может даже и "немного" больше) "немного подержанных" видеокарт семейств RTX3000 и RX6000. Будем посмотреть на реакцию Хуанга и его племянницы, особенно если учесть, что TSMC отказало Хуангу в приостановлении штамповки чипов для RTX4000 - все чипы, по законтрактованному объему, будут напечатаны, а вот как Дженсен распорядится со складскими объемами 3000-го семейства - это уже его личные проблемы.
Готовьте ваши кровные к августу-сентябрю - будет очень вкусно.