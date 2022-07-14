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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Коллапс Luna произошел внезапно, но вызвал целую череду приятных и не очень событий
Падение Luna - каковы будут последствия
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3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
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  Криптовалюта Luna находилась в падении с начала мая. И вот буквально вчера произошел коллапс стейблкоина - UST. Начался "эффект домино". Подобное не могло остаться незамеченным - американский регулятор объявил о начале проверки крипторынка, а майнеры Китая устроили распродажу "щедрости" - видеокарты серии RTX3000 в зависимости от модели теперь можно приобрести с дисконтом в 20-35% к их РРЦ.

  Похоже, что в ближайшее время на рынок хлынут десятки тысяч (а может даже и "немного" больше) "немного подержанных" видеокарт семейств RTX3000 и RX6000. Будем посмотреть на реакцию Хуанга и его племянницы, особенно если учесть, что TSMC отказало Хуангу в приостановлении штамповки чипов для RTX4000 - все чипы, по законтрактованному объему, будут напечатаны, а вот как Дженсен распорядится со складскими объемами 3000-го семейства - это уже его личные проблемы.

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   Готовьте ваши кровные к августу-сентябрю - будет очень вкусно.

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#майнинг #рынок видеокарт #криптовалюта luna
3
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