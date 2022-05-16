Власти г.Москва планируют возродить производство автомобилей "Москвич".

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Согласно недавно опубликованной новости в одном маленьком и невзрачном блоге, правительство г.Москва планирует возродить на месте завода "Рено" производство автомобилей под маркой "Москвич".

Вот только тут есть одно маленькое "НО" - АЗЛК (Автомобильный Завод Ленинского Комсомола, в простонародии "Москвич") был пионером в развитии автоспорта в СССР.

1968г ралли Лондон-Сидней

В 1968г на ралли Лондон-Сидней 3 подготовленных серийных "Москвича" пришли к финишу третьими, оставив позади БМВ, Мерседес, Ягуар, Астон-Мартин, Бентли, Порше, Ауди.

Узнали ?

Да, это "Москвич Г-4", цельноалюминиевый, ставший прологом к Формуле-1! Также известный как "Сокол".

А это - "Москвич Г-5". Но все наработки АЗЛК на фронте Формулы -1/Формулы-3 после развала СССР были реквизированы западными фирмами.

И сейчас, правительство Москвы хочет начать выпускать простые городские автомобильчики и электромобили под легендарной спортивной маркой.

А что автоспорт ?

Вы можете посмотреть, КАК Москвич-2141 тягает иномарки в хвост и в гриву на Ютубе. Ибо о том, что "Москвич" снова встанет во главе развития автоспорта не было и речи.

Но может быть все-таки задумаются.

Будем надеяться, однако.

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