реклама
Согласно недавно опубликованной новости в одном маленьком и невзрачном блоге, правительство г.Москва планирует возродить на месте завода "Рено" производство автомобилей под маркой "Москвич".
Вот только тут есть одно маленькое "НО" - АЗЛК (Автомобильный Завод Ленинского Комсомола, в простонародии "Москвич") был пионером в развитии автоспорта в СССР.
В 1968г на ралли Лондон-Сидней 3 подготовленных серийных "Москвича" пришли к финишу третьими, оставив позади БМВ, Мерседес, Ягуар, Астон-Мартин, Бентли, Порше, Ауди.
Узнали ?
Да, это "Москвич Г-4", цельноалюминиевый, ставший прологом к Формуле-1! Также известный как "Сокол".
А это - "Москвич Г-5". Но все наработки АЗЛК на фронте Формулы -1/Формулы-3 после развала СССР были реквизированы западными фирмами.
И сейчас, правительство Москвы хочет начать выпускать простые городские автомобильчики и электромобили под легендарной спортивной маркой.
А что автоспорт ?
Вы можете посмотреть, КАК Москвич-2141 тягает иномарки в хвост и в гриву на Ютубе. Ибо о том, что "Москвич" снова встанет во главе развития автоспорта не было и речи.
Но может быть все-таки задумаются.
Будем надеяться, однако.