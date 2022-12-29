Мы продолжаем публикацию очень небольшой утечки данных исполнителей "украинской IT-армии".





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Сегодня мы продолжаем публикацию "очень интересных списков". На этот раз были обнародованы руководители "сетевых гоблинов".

И вот буквально вчера в сеть было добавлено совсем немного информации об "Управляющих украинского киберцирка". Ну, вы ведь не думали, что все эти операции они провернули самостоятельно ?

Но особое внимание привлекли вот эти двое :

У этого "фрица" точно "украли" его гаджеты ? А не мог ли он сам их передать, предварительно слив все необходимые данные для их "кражи"...

В Казахстане было "подавление бунтов мирного населения"...Ну-да, ну-да...Пожалуйста, кто-нибудь передайте мне хотя бы "Краснодарский" соус, а то лапша комом в горле застревает...В Казахстане янки и бритты давно окопались, еще до 2008г. В первую очередь их интересуют нефть и уран, а также строительный бизнес (который они отжали путем рэкета у местных элит). Ну, вы ведь не думали, что все эти националистические возмущения в Казахстане возникли сами по себе ? А англосаксы в этом деле большие мастера.

"Зачем нам все это на оверском сайте ?!"

А чтобы вы не удивлялись, когда наши с пьяну шандарахнут по Варшаве или Брюсселю - даже с имеющимися "доказательствами" (а в сеть выложили только то, что можно было выложить, самое "вкусное" оставили на десерт) НАТО не сможет воспользоваться ни 4-й, ни 5-й статьей.

И если вы верите в то, что TSMC строит завод в Аризоне для повышения производства - вам пора пропить курс Пирацетама. На самом деле янки вывозят производство микрочипов из Тайваня к себе, т.к. их экономика жизнеспособна лишь в условиях Вечного Противостояния и если попробовать перевести ее на "мирные" рельсы, то США ждет очередная Великая Депрессия. Такова плата за их модель экономики.

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