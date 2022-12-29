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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Информация о хакерах СБУ и НАТО попала в сеть
Мы продолжаем публикацию очень небольшой утечки данных исполнителей "украинской IT-армии".
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3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке


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   Сегодня мы продолжаем публикацию "очень интересных списков". На этот раз были обнародованы руководители "сетевых гоблинов". 

  И вот буквально вчера в сеть было добавлено совсем немного информации об "Управляющих украинского киберцирка". Ну, вы ведь не думали, что все эти операции они провернули самостоятельно ?

 Но особое внимание привлекли вот эти двое :

 У этого "фрица" точно "украли" его гаджеты ? А не мог ли он сам их передать, предварительно слив все необходимые данные для их "кражи"...

  В Казахстане было "подавление бунтов мирного населения"...Ну-да, ну-да...Пожалуйста, кто-нибудь передайте мне хотя бы "Краснодарский" соус, а то лапша комом в горле застревает...В Казахстане янки и бритты давно окопались, еще до 2008г. В первую очередь их интересуют нефть и уран, а также строительный бизнес (который они отжали путем рэкета у местных элит). Ну, вы ведь не думали, что все эти националистические возмущения в Казахстане возникли сами по себе ? А англосаксы в этом деле большие мастера.

"Зачем нам все это на оверском сайте ?!"

А чтобы вы не удивлялись, когда наши с пьяну шандарахнут по Варшаве или Брюсселю - даже с имеющимися "доказательствами" (а в сеть выложили только то, что можно было выложить, самое "вкусное" оставили на десерт) НАТО не сможет воспользоваться ни 4-й, ни 5-й статьей.

И если вы верите в то, что TSMC строит завод в Аризоне для повышения производства - вам пора пропить курс Пирацетама. На самом деле янки вывозят производство микрочипов из Тайваня к себе, т.к. их экономика жизнеспособна лишь в условиях Вечного Противостояния и если попробовать перевести ее на "мирные" рельсы, то США ждет очередная Великая Депрессия. Такова плата за их модель экономики.

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-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
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-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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