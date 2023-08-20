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Нет, автор не ошибся с названием. Буквально вчера в Киеве произошла чисто анекдотическая ситуация. Четверо "экспертов" МВД при помощи болгарки и кувалды пытались разобрать снаряженную ракету Р-27. Да, вы правильно поняли, четверо гавриков пилили болгаркой и били кувалдой боевую ракету с боеголовкой. В результате детонации ракеты после очередного удара кувалдой по боеголовке, на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве начался небольшой пожар с серией взрывов. "Эксперты" проводившие вскрытие ракеты погибли на месте.
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Также в результате взрыва пострадали фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля",- рассказывает источник "Страны".
Ну что тут можно сказать - остается только развести руками и вспомнить один бородатый анекдот про чукчу :
Сидит чукча, пилит ножовкой гранату. К нему подходит второй и говорит: — Засем ты гранату пилишь? Она зе сейсяс взорвётся!
- Нисего, у меня есё одна есть...
Похоже что на ближайшие 20 лет никто и не вспомнит ни одного анекдота про чукчу - у нас появились претенденты получше. Но к сожалению это смех сквозь слезы.