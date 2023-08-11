VK уходит с Лондонской биржи и перерегистрируется в России

VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок («ГДР») (ISIN US5603172082; US5603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange).

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Ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и Облигаций Компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и Облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.

Решение о делистинге ГДР и Облигаций было обусловлено нахождением большинства активов Компании в России и решением Компании о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию, невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и Облигациями Компании c 3 марта 2022 года.

После перерегистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом локализации в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский, Калининградской области.

Состав совета директоров не претерпит изменений. Также утверждены Устав компании, который вступит в силу после перерегистрации компании на территории Российской Федерации, решение о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций. В качестве регистратора выступит АО "Межрегиональный регистраторский центр".

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