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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Blizzard решила проспонсировать ВСУ
"Игры вне политики!" - забудьте об этом навсегда.

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  Цинизм и двуличие. Именно этими словами можно охарактеризовать поведение некоторых компаний. 

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 И всем известная мелкая инди-конторка, у которой никогда нет денег на нормальное тестирование своих продуктов, решила в очередной раз прославиться. Для этого она запустила акцию по сбору средств от продажи особых питомцев (обратите внимание на их внешний вид - это просто кринж). Деньги собираются якобы в "гуманитарную помощь" ( которая как всегда не дойдет до пункта назначения или же дойдет, но в виде боеприпасов). Вот что об этом написано на сайте Blue Check :

 BlueCheck Ukraine выявляет, проверяет и ускоряет оказание срочной финансовой поддержки украинским неправительственным организациям и инициативам по оказанию помощи, осуществляющим спасательную и другую важнейшую гуманитарную работу на переднем крае войны России с Украиной. У них есть близость, местные знания и доступ, чтобы помочь тем, кто в этом отчаянно нуждается. Но им нужна помощь. 

 Что такое "неправительственные организации" большинству людей уже даже не нужно объяснять. Что за этим скрывается ? Либо в ближайшее время на территории "страны 404" будет новая заварушка, либо... массовая эвакуация иностранных специалистов. Которых там нет. И судя по тону публикаций в американских сми, скорее всего нам нужно ждать второго.

 А это - реакция на данную акцию на Батлнете :

  Кто хочет приобрести товар у Близзард ? Кто хочет стать разжигателем войны ?

Да, таковы реалии современного мира.

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#blizzard #blizzard entertainment #сво 2023 #blue check
Источник: eu.shop.battle.net
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