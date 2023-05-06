Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Legbi4 За пост начислено вознаграждение
Производительность десктопной версии GeForce RTX 4060Ti уже можно оценить в ноутбуках
В ноутбуках уже стоит RTX 4060Ti под именем RTX 4070
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Надеюсь, ни для кого не секрет, что производители видеокарт постоянно жонглируют названиями своих продуктов в зависимости от платформы. Так и в этот раз, чип AD106, который будет являться основой десктопной RTX 4060Ti уже ставится в множество ноутбуков, но только уже под наименованием RTX 4070.

Хотя характеристики этих видеоадаптеров практически совпадают, за исключением того что десктопная версия будет немного урезана по сравнению с ноутбучной, но это будет компенсировано более высокой частотой памяти и повышенным TDP.

Так что кому интересно, могут уже ознакомиться с производительностью 4060Ti на просторах ютуба. Проблема в том, что нет таких роликов, которые сравнивали бы напрямую ноутбучную RTX 4070 с декстопной RTX 3060Ti, коим наследником и должна будет является 4060Ti. Так как данная видеокарта будет обладать 128бит шиной, то она довольно существенно должна влиять на производительность по сравнению с 256бит, которая была в 3060Ti. Примерную производительность можно прикинуть на сайте technical.city. Хотя опять же доверять таким графикам особо не стоит, ведь непонятно, какая версия 4070 с каким лимитом TDP тестировалась и с какими процессорами. В ютубе есть сравнения мобильной 4070 с опять же с мобильными 3070Ti и 3070, так вот она немногим уступает rtx 3070Ti, но процентов на 20 обходит 3070.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 4060ti 8gb #4070 mobile
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia RTX 4060 Ti 8 ГБ будет иметь 128-битную шину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
68
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
48
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
2
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
+
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
25
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
10
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
+
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
9
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
28
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
5
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
8
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
9
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
23
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
41
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
27
О редких американских суперкарах
6
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
6
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
10
Ветеран визуальных новелл Doki Doki – о чем она и почему популярна уже несколько лет
+

Сейчас обсуждают

Иваниванов
16:34
Бот-бандерлог
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Иваниванов
16:32
ТампаКс иди на место
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Дмитрий
16:27
Уже нашли русский след?))
Появились слухи о неудачном ударе по резиденции Зеленского в Киеве при помощи Bayraktar TB2
Анатолий Молдаванов
16:26
Новости инсайдеров это хорошо, но надо послушать и аутсайдеров. Что они скажут на систему охлаждения.
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh смогут работать на частоте 6,2 ГГц — инсайдер
Наталья Кашникова (Гельмурзина)
16:25
Тебе самому будет конец, а Зеленский -шут и его песня спета.
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
Китя.
16:24
Свежий прилет все казармы сдуло. взрыв эквивалентен. 1/3 от Хиросимы. воронку видно с космоса. Вот видео https://dzen.ru/video/watch/64560f1371869070af99f173?t=6
ВСУ ежедневно теряют от 400 до 600 человек под Бахмутом, заявил Пригожин
Куаныш Сергазин
16:21
Зеленский закупает технику на средства народа, теперь они останутся в галоше. Украина весь в долгах, ни кто не считает деньги. Что считать, знают, что все просрали. Главное для них шумиха и больше вни...
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
Виктор Фоменко
16:16
По ситуации в целом: При царе подобного скотства бы не было. Настоящем самодержавном царе, а не президенте, в олигархической структуре гос. строя.
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Abbad Abdurahman
16:13
Вагнеровцы уже объявили что валят от туда, какие нахер клещи? Боеприпасов нет, техника на исходе, спецоперация идет по плану, вот просто по графику!
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
Abbad Abdurahman
16:11
Потери больше всегда у того кто наступает - это физика
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем