В ноутбуках уже стоит RTX 4060Ti под именем RTX 4070

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Надеюсь, ни для кого не секрет, что производители видеокарт постоянно жонглируют названиями своих продуктов в зависимости от платформы. Так и в этот раз, чип AD106, который будет являться основой десктопной RTX 4060Ti уже ставится в множество ноутбуков, но только уже под наименованием RTX 4070.

Хотя характеристики этих видеоадаптеров практически совпадают, за исключением того что десктопная версия будет немного урезана по сравнению с ноутбучной, но это будет компенсировано более высокой частотой памяти и повышенным TDP.

Так что кому интересно, могут уже ознакомиться с производительностью 4060Ti на просторах ютуба. Проблема в том, что нет таких роликов, которые сравнивали бы напрямую ноутбучную RTX 4070 с декстопной RTX 3060Ti, коим наследником и должна будет является 4060Ti. Так как данная видеокарта будет обладать 128бит шиной, то она довольно существенно должна влиять на производительность по сравнению с 256бит, которая была в 3060Ti. Примерную производительность можно прикинуть на сайте technical.city. Хотя опять же доверять таким графикам особо не стоит, ведь непонятно, какая версия 4070 с каким лимитом TDP тестировалась и с какими процессорами. В ютубе есть сравнения мобильной 4070 с опять же с мобильными 3070Ti и 3070, так вот она немногим уступает rtx 3070Ti, но процентов на 20 обходит 3070.

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