На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
Все наверное уже устали читать новости о том, с какими огромными скидками продают у нас видеокарты. Тем временем на небольшом YouTube канале под названием Marco - The GPUtuber можно посмотреть как на самом деле обстоят дела с ценами на видеокарты на их родине - в Тавайне.
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Как вы можете заметить, ассортимент магазина весьма немаленький, и это только один из многих в торговом центре.
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Для справки официальный курс Тайваньского доллара к Российскому рублю такой 1 TWD = 2,65 RUB
А теперь можете посчитать и сравнить цены с нашей розницей )
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