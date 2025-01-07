Спасательные работы еще ведутся и уточняются число пропавших без вести

Во вторник в высокогорном регионе на западе Китая и в некоторых районах Непала произошло сильное землетрясение, которое нанесло значительный структурный ущерб и привело к гибели по меньшей мере 95 человек в Тибете. Многие люди остаются в ловушке, поскольку в районе продолжаются подземные толчки.

В Тибете, на китайской стороне границы, по меньшей мере 130 человек получили ранения, сообщает государственная телекомпания CCTV со ссылкой на заявления вице-мэра города Шигацзе. По сообщениям, в этом малонаселенном и отдаленном районе повреждено более 1000 домов. На кадрах, переданных CCTV, видны улицы, заваленные обломками, и автомобили, раздавленные упавшими конструкциями.

На северо-востоке Непала землетрясение ощущалось весьма сильно, но сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало, как сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям. Район вокруг Эвереста, расположенный примерно в 75 километрах (50 миль) к юго-западу от эпицентра, оставался практически необитаемым из-за зимних условий, и даже некоторые местные жители временно переселились, чтобы избежать холодов.

Толчки разбудили жителей столицы Непала Катманду, расположенной примерно в 230 километрах (140 миль) от эпицентра, заставив их эвакуироваться из зданий и собираться на открытых пространствах.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1, глубина относительно небольшая - около 10 километров. В то же время Китайский центр сетей землетрясений определил магнитуду в 6,8. Неглубокие землетрясения такого характера часто приводят к большим структурным разрушениям.