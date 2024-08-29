Власти заявили, что шторм может вызвать крупномасштабную катастрофу по мере приближения к материку.

Почти миллиону жителей Японии было приказано эвакуироваться, а компания Toyota приостановила работу всех своих заводов в среду днем, поскольку страна готовилась к приближению тайфуна «Шаньшань». Власти предупредили, что шторм может привести к крупномасштабной катастрофе.

Японские власти выпустили экстренные предупреждения в связи с мощным штормом, который движется на юго-запад, принося с собой проливные дожди и сильные ветры. Предупреждение высшей категории - о шторме и сильных волнах - было выпущено в префектуре Кагосима. По данным Японского метеорологического агентства, такие предупреждения выдаются редко, как правило, лишь раз в несколько десятилетий.

В среду шторм двигался на север, миновав острова Амами, архипелаг к юго-западу от материковой части Японии. Ожидается, что в четверг он приблизится к Кюсю, одному из главных островов Японии. Метеорологическое агентство сообщило, что шторм может обрушиться на Кюсю, хотя его точный путь остается неопределенным.

Власти предупредили, что скорость ветра может увеличиться, что может привести к повреждению домов, а дождь может вызвать ливневые наводнения и оползни. Во вторник и среду в южной, западной и центральной частях Японии были изданы распоряжения об эвакуации примерно 990 000 человек.

Компания Toyota объявила о временной остановке производства на всех 14 своих заводах в Японии с вечера среды, чтобы обеспечить безопасность работников. Сиро Тачимото, представитель компании, заявил, что компания оценит ситуацию в четверг утром и примет решение о возобновлении производства.

В центральной японской префектуре Аити спасатели искали двух человек после того, как их дом оказался погребен под оползнем, сообщила в среду телекомпания NHK. Двое других жителей того же дома были спасены.

Восемь городов и поселков, в основном на островах Амами, издали приказы об эвакуации, сообщает NHK. Кроме того, в среду около 15 000 потребителей в префектуре Кагосима остались без электричества, сообщила компания Kyushu Electric Power Transmission and.