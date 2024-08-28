Северокорейские спортсмены находятся под пристальным вниманием из-за своих действий, которые противоречат директивам их правительства.

Серебряные призеры по настольному теннису из Северной Кореи Ким Кум Ён и Ри Чон Сик могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за улыбку на победном фото со спортсменами из Южной Кореи и Китая на Олимпийских играх в Париже. Северокорейские спортсмены находятся под пристальным вниманием за свои действия, которые, как считается, противоречат директивам их правительства.

После возвращения в Северную Корею 15 августа команда начала месячный процесс идеологической оценки, направленный на устранение любого влияния «несоциалистической» культуры. Этот процесс, проводимый Министерством спорта, включает в себя трехступенчатую оценку на предмет соответствия идеологическим стандартам страны.

Северокорейским спортсменам было предписано не общаться с южнокорейскими или иностранными спортсменами во время Олимпиады. Любое нарушение этих инструкций может повлечь за собой наказание, хотя конкретные последствия не разглашаются.

В аналогичном случае в 2010 году северокорейская футбольная команда подверглась жесткой критике и наказанию после того, как не смогла забить гол на чемпионате мира, а тренер команды был переведен на строительные работы.