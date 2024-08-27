Мобильная GeForce RTX 5060 будет потреблять меньше энергии, чем мобильная GeForce RTX 4060

Компания Nvidia, похоже, откладывает запуск своего следующего поколения графических процессоров серии RTX 50 для настольных ПК. По слухам, GeForce RTX 5080 может дебютировать на выставке CES, а RTX 5090 и другие модели - позднее. О выпуске их версий для ноутбуков пока ничего не известно. Golden Pig Upgrade предоставил некоторые сведения о мобильном варианте GeForce RTX 5060.

Сообщается, что все карты GeForce RTX 50 для ноутбуков будут оснащены VRAM GDDR7, что подтверждает более раннюю утечку. Кроме того, TDP GeForce RTX 5060 будет ограничено 115 Вт по сравнению со 140 Вт у предыдущих моделей.

Пока неясно, будет ли это ограничение TDP одинаковым для всех SKU RTX 5060. Если да, то это может уменьшить путаницу в отношении графических процессоров Nvidia для ноутбуков, поскольку TDP часто влияет на производительность больше, чем номер модели.

Однако, по слухам, ноутбучный вариант GeForce RTX 5060 оснащен всего 8 ГБ видеопамяти, что требует использования DLSS, Frame Generation и других технологий повышения производительности на базе ИИ для достижения приемлемого разрешения и частоты кадров в играх. Интересно, что RTX 5050 также будет иметь 8 ГБ видеопамяти, а GeForce RTX 5070 может предложить до 12 ГБ.