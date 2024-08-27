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Filcenberg
Северная Корея демонстрирует дрон, похожий на российский «Ланцет»
ВС КНДР провели испытания дрона, в ходе которых был поражен объект, имитировавший южнокорейский танк К-2

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией новых взрывоопасных беспилотников, предназначенных для поражения целей, сообщили государственные СМИ в понедельник, что совпало с совместными военными учениями США и Южной Кореи.

На фотографиях, сделанных во время северокорейских испытаний, изображен белый беспилотник с Х-образными хвостом и крыльями, который, предположительно, врезался в цель, похожую на южнокорейский основной боевой танк K-2, и уничтожил ее. Обычно боевые беспилотники поражают цели на расстоянии, выпуская ракеты.

Центральное новостное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что в субботнем испытании участвовали различные типы беспилотников, способные летать на разные расстояния для атаки вражеских целей на суше и на море. Беспилотники следовали по различным маршрутам, прежде чем точно поразить свои тестовые цели. После испытания Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку беспилотников, которые взрываются при ударе, ведут разведку или атакуют подводные цели, чтобы повысить военную готовность страны. Он подчеркнул, что северокорейские вооруженные силы должны быть оснащены современными беспилотниками «как можно раньше», сообщает KCNA.

Испытание беспилотника совпало с продолжающимися крупномасштабными учениями Ulchi Freedom Shield, проводимыми американскими и южнокорейскими военными, которые продлятся до четверга. Эти учения направлены на повышение готовности к противостоянию северокорейским угрозам и включают в себя компьютерное моделирование военных игр и тренировки с боевой стрельбой. Кроме того, в понедельник начались трехдневные комбинированные воздушные учения с участием 60 военных самолетов.

#сша #северная корея #беспилотник #ким чен ын
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