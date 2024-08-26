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Filcenberg
ТАСС: Украинские ГЭС по всей стране были повреждены взрывами
Согласно сообщению, были повреждены часть дороги, ведущей к плотине ГЭС, и машинное отделение станции

Киевская гидроэлектростанция получила значительные повреждения в результате взрывов сегодня утром, сообщает украинское информационное агентство УНИАН, которое также опубликовало соответствующее видео.

По данным агентства, повреждена дорога, ведущая к плотине ГЭС, и машинный зал станции.


Замминистра иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил факт атаки на Киевскую ГЭС, на своей странице в социальной сети X.

Ранее поступали многочисленные сообщения о взрывах в Киеве и окрестностях. Власти Киевской области заявили, что некоторые объекты инфраструктуры были повреждены.

Министерство обороны России объявило о проведении масштабной атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате удара были поражены электростанции в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. В ведомстве отметили, что все запланированные цели были успешно поражены.

По данным компании «Укргидропроект», Киевская ГЭС является первой в каскаде ГЭС на реке Днепр. Станция была введена в эксплуатацию в 1964-1968 годах, а с 1996 года подверглась масштабной реконструкции. Мощность станции составляет 440 МВт, 20 гидроагрегатов, среднегодовая выработка - 709 млн кВт/ч.

#россия #украина #киев #гэс
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