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Filcenberg
Китай усиливает вооруженное патрулирование границы по мере усугубления конфликта в Мьянме
Пекин сообщил, что артиллерийские снаряды ранили жителей и повредили здания на его территории во время боевых действий в штате Шан

Китайские военные усилили военное и полицейское патрулирование вдоль западной границы с Мьянмой в связи с эскалацией конфликта между мьянманским военным режимом и вооруженными группировками, выступающими против переворота.

Патрулирование, включающее воздушное наблюдение, будет сосредоточено на городах Руили, Чжэнькан и других приграничных районах, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Руили, расположенный в юго-западной китайской провинции Юньнань, является ключевым маршрутом для людей и товаров, следующих в Мьянму и из нее. Китай сообщил, что в результате артиллерийских обстрелов были ранены жители и повреждены строения на его территории на фоне нарастающего конфликта в Шанской области Мьянмы.

Конфликт обострился с конца прошлого года, когда этнические вооруженные группы создали альянс, чтобы вытеснить военных из этого района.

Перемирие, заключенное при посредничестве Пекина в январе, рухнуло в конце июня, и вооруженные группировки заявили, что захватили множество военных постов Мьянмы и взяли под контроль ключевые города в ходе нового и расширенного наступления.

Мьянманские военные ответили на это бомбардировками, атаками беспилотников и ограничениями на интернет и мобильную связь.

Южный театр Народно-освободительной армии Китая заявил, что он также организовал армейские подразделения, чтобы проверить способность солдат «быстро перемещаться, блокировать и контролировать, наносить совместные удары и поддерживать безопасность и стабильность в приграничных районах».

Министр иностранных дел Китая Ван И недавно подтвердил приверженность Китая восстановлению мира и стабильности в Мьянме. Мьянма переживает кризис с тех пор, как в феврале военные свергли избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

 

#китай #военный конфликт #мьянма
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