Telegram заявила, что ее генеральному директору “нечего скрывать”

Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей Павла Дурова, основателя Telegram российского происхождения, после его ареста в парижском аэропорту. Дуров был задержан после того, как его частный самолет прибыл в аэропорт Ле-Бурже в субботу вечером в рамках расследования обвинений в мошенничестве, торговле наркотиками, организованной преступности, пропаганде терроризма и киберпреступности на платформе для обмена сообщениями.

В воскресенье Telegram выступил с заявлением, в котором утверждает, что соблюдает все законы ЕС, и заявляет, что его основателю «нечего скрывать». Компания подчеркнула, что неразумно возлагать на платформу или ее владельца ответственность за злоупотребления со стороны пользователей.

Следственный судья, наблюдающий за ходом дела, принял решение продлить срок содержания Дурова под стражей до вечера воскресенья. Согласно французскому законодательству, первоначальный допрос может длиться до 96 часов, после чего судья определит, освободить его или предъявить обвинения и оставить под стражей.

Российское посольство в Париже запросило доступ к Дурову, имеющему гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, но сообщило, что французские чиновники не сотрудничают с их дипломатическими запросами.