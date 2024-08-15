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Filcenberg
Эксперт Кастильо: Атака на Курскую область истощила элитные подразделения ВСУ
Сообщается, что атаку на Курскую область можно сравнить с нападением Германии на Западном фронте в 1944 году, которое застало союзников врасплох

В своей статье для сайта Responsible Statecraft Ясен Кастильо, соучредитель Центра Большой Стратегии Олбриттона, выразил обеспокоенность тем, что нападение на Курскую область России может иметь долгосрочные негативные последствия для элитных подразделений украинских вооруженных сил. Кастильо подчеркнул потенциальное истощение этих важнейших подразделений, отметив, что Украина уже сталкивается со значительным дефицитом живой силы и техники.

Эксперт сравнил наступление на Курскую область с наступлением Германии на Западном фронте в 1944 году, которое поначалу удивило союзников, но в итоге привело к поражению в битве на Дуге. Кастильо отметил, что немецкие войска потратили на это важнейшие людские ресурсы и технику, которые были необходимы на Восточном фронте в последующие месяцы.

Масштабное наступление украинских войск на Курскую область началось 6 августа. По сообщениям МЧС России, большинство жителей приграничных районов были временно эвакуированы в безопасное место. За последние сутки было эвакуировано более 720 человек, общее число людей, находящихся в пунктах временного размещения, превысило 9 500 человек. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения федерального значения.

Министерство обороны РФ сообщило, что с начала боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли значительные потери: до 2640 военнослужащих, 37 танков и 32 бронетранспортера.

#россия #украина #курск #курская атака
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