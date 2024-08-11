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Filcenberg
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
Если сравнивать с текущими чипами Intel 14-го поколения, то AMD имеет преимущество.

После небольшой задержки состоялся релиз серии Ryzen 9000 от AMD, но первые процессоры оказались с неожиданными нюансами. Несмотря на свою привлекательность, Ryzen 5 9600X за 279 долларов и Ryzen 7 9700X за 359 долларов демонстрируют непостоянный прирост производительности.

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6-ядерный, 12-поточный Ryzen 5 9600X и 8-ядерный, 16-поточный Ryzen 7 9700X демонстрируют схожую одноядерную производительность, что ставит их на первое место. В тесте Cinebench R23 9700X продемонстрировал почти 15-процентное улучшение по сравнению с 7700X, а 9600X превзошел 7600X на 13 %, что означает значительный прирост.

Если сравнивать с текущими чипами Intel 14-го поколения, то AMD имеет преимущество. 9700X обеспечивает прирост производительности на 4,7 % по сравнению с Core i7-14700K и сопоставим с более мощным Core i9-14900K. 9600X превосходит Core i5-14600K более чем на 8 %, что делает его выгодным вариантом для пользователей с ограниченным бюджетом.

Однако Ryzen 9000 несколько теряет блеск, если посмотреть на его многоядерную производительность. В многопоточном тестировании Cinebench R23 9700X демонстрирует практически ту же производительность, что и 7700X — погрешность в 1,48 процента не превышает обычной погрешности тестирования (обычно от 2 до 3 процентов).

Результат лучше для 9600X: Cinebench увеличился примерно на 7 процентов по сравнению с 7600X, но этот рост скромнее по сравнению с предыдущими поколениями. Как правило, от 15 до 20 процентов начинают выходить за рамки допустимого (как видно по производительности одноядерных процессоров).

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #ryzen 9000
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